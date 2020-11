POL-ESW: Pressebericht 30.11.2020

Polizei Eschwege

Polizei Sontra

Wildunfälle

Bereits am frühen Freitagabend gegen 17.30 Uhr überfuhr ein 27-jähriger Autofahrer einen Hasen, als er auf der Kreisstraße K 24 von Grandeborn nach Röhrda unterwegs war. Dabei entstand ein Schaden von 750 Euro.

Auf der Landesstraße L 3459 zwischen Eltmannsee und Thurnhosbach hat eine 63-jährige Autofahrerin aus Sontra am Sonntagmorgen gegen 07.20 Uhr ein Wildschwein erfasst. Dadurch entstand am Auto der Frau ein Schaden von 1000 Euro, das Tier lief nach dem Aufprall davon.

Polizei Hessisch Lichtenau

Geparktes Auto angefahren; Schaden 7000 Euro

Montagmorgen um kurz vor 05.00 Uhr streifte ein 22-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau einen geparkten Pkw, als er in Hessisch Lichtenau die Quenteler Straße aus Richtung An der Kirche befuhr. Am Fahrzeug des Verursachers entstand ein Schaden von 3000 Euro, das geparkte Auto wurde mit 4000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Witzenhausen

Unbekannte klauen Ortsschild; Schaden 200 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Ermschwerder Landstraße in Witzenhausen das Ortsschild abmontiert und geklaut. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag 17.00 Uhr und Sonntagmorgen 10.00 Uhr. Der Schaden wird auf 200 Euro taxiert. Neben dem Diebstahl ermittelt die Polizei in Witzenhausen auch wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Autofahrerin beschädigt Pflanzkübel; Schaden 600 Euro

Eine 50-jährige Autofahrerin hat am Sonntagmorgen gegen 07.55 Uhr beim Ausparken von einem Parkstreifen in der Gelsterstraße in Witzenhausen einen Pflanzkübel angefahren. Die Frau verursachte dadurch an ihrem Auto ein Schaden von 500 Euro, der Schaden am Pflanzkübel wird auf 100 Euro beziffert.

