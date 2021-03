Polizei Gütersloh

POL-GT: Parkplatzrempler an der Rhedaer Straße - Geklärte Unfallflucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Freitagvormittag (26.02., 11.50 Uhr) kollidierte der Fahrer eines VW auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Rhedaer Straße mit einem geparkten VW. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Unfallgeschehen und sprach den Unfallverursacher darauf an. Der Mann teilte mit, dass er sich um die Verständigung der Polizei kümmern wolle. Nur wenig später stellte der Zeuge fest, dass sich beide unfallbeteiligten Fahrzeuge nicht mehr auf dem Parkplatz befanden. Der Zeuge informierte die Polizei.

Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Ermittlungen konnten beide Fahrzeuge ausfindig gemacht werden. Eine Schadenregulierung wurde durch den 80-jährigen Unfallverursacher aus Gütersloh bis dahin nicht veranlasst, so dass gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

