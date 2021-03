Polizei Gütersloh

POL-GT: 47-Jähriger uriniert in fremden Garten

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Freitagabend (26.02., 17.30 Uhr) informierte eine Zeugin die Polizei über einen bis dahin unbekannten Mann, welcher sich in dem Garten eines Mehrfamilienhauses an der Dammstraße aufhielt und dort urinierte.

Den Angaben nach kam es in der Folge zu einem Disput, bei welchem der Unbekannte die Zeugin mehrfach beleidigte. Anschließend verschwand der Mann in einem Nachbarhaus. Die verständigten Polizeibeamten konnten den Mann in einer Wohnung des Hauses ermitteln. Hier versteckte sich der 47-jährige Harsewinkeler in einem Kleiderschrank.

Nach einer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den Harsewinkeler ein Haftbefehl zur Vorführung vor Gericht bestand. Der 47-Jährige wurde hierauf festgenommen. Zudem wurde bei dem Mann eine geringe Menge Marihuana gefunden und sichergestellt. Neben der Festnahme muss sich der 47-Jährige nun noch in weiteren Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und dem Besitz von Betäubungsmitteln verantworten.

