Polizei Gütersloh

POL-GT: Geschäftseinbruch an der Hauptstraße - Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25.02., 18.30 Uhr - 26.02., 09.00 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Geschäft an der Hauptstraße in Stukenbrock.

Die Einbrecher schlugen die Scheibe der Eingangstür ein und durchsuchten anschließend das Ladenlokal nach Wertgegenständen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter eine Geldkassette mit Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

