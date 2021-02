Polizei Gütersloh

POL-GT: Balkonbrand in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Am Donnerstagmittag (25.02., 11.30 Uhr) wurden Polizei- und Feuerwehrkräfte über einen Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Rote Erde informiert.

Am Einsatzort nahmen die Kräfte zunächst eine starke Rauchentwicklung wahr. Der eingesetzte Löschzug konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes umgehend verhindern und das entstandene Feuer löschen. Personen kamen bei dem Brand nicht zu schaden. Am Gebäude entstand den Einschätzungen zufolge ein Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Brandursachenermittler der Kriminalpolizei konnten am Freitag (26.02.) nach derzeitigen Ermittlungen einen technischen Defekt sowie eine vorsätzliche Brandstiftung ausschließen.

