POL-UL: (GP) Bad Überkingen, Geislingen - Polizei kontrolliert Corona-Verordnung

Am Mittwoch musste die Polizei in der Region den Betrieb einer Shisha-Bar einstellen und mehrere Ansammlungen auflösen.

UlmUlm (ots)

Angehörige des Polizeireviers Geislingen kontrollierten mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz im Bereich Geislingen verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln. Gegen 19.45 Uhr ging bei der Polizei ein Anruf ein, wonach sich auf einem Areal in der Hausener Straße in Bad Überkingen eine Vielzahl von Menschen versammelt haben soll. Die Polizei traf mehrere unterschiedlich große Gruppen an, wovon viele sofort geflüchtet seien. Sechs andere sollen ohne Maske dicht beieinander gestanden sein. Sie müssen jetzt mit Anzeigen rechnen.

In Geislingen trafen Polizisten in der Lammgasse auf eine fünfköpfige Gruppe. Auch diese Menschen sollen zu eng und ohne Maske beieinander gestanden sein und werden angezeigt.

Gegen 19 Uhr überprüften Polizisten eine Shisha-Bar in der vier Personen rauchten. Der Betrieb wurde eingestellt, Anzeigen folgen.

Seit Anfang November kontrollierte die Polizei im Bereich des Polizeireviers Geislingen in Zusammenhang mit der Corona-Verordnung 65 Fahrzeuge und 2351 Personen. Dabei stellte sie 501 Ordnungswidrigkeiten und drei Straftaten fest. Bei der überwiegenden Anzahl an Verstößen überschritten die Menschen die zulässige Personenanzahl (249) oder trugen keine Maske (197).

