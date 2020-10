Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach versuchtem Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

09. Juni 2020 - Kreis Stormarn - 08.010.2020 - Bargteheide

Am 08.10.2020, um 05:20 Uhr meldete ein Beschäftigter des Deutschen Bahn über den Notruf der Polizei, dass eine auffällige männliche Person gegen die verschlossenen Türen des Bahnhofskioskes hämmere. Es konnten Hilferufe in englischer Sprache ("Police, help") vernommen werden.

Die Bargteheider Polizei stellte nach ihrem schnellen Eintreffen die Identität des Mannes fest. In englischer Sprache erklärte der 29jährige, er habe in einiger Entfernung des Bahnhofes eine Scheibe eines Einfamilienhauses eingeschlagen. Eine Überprüfung des Wohnhauses bestätigte die Angaben und ergab, dass das das Haus offenbar auf der Suche nach stehlenswerten Gegenständen durchsucht worden war. Der Beschuldigte zeigte den Beamten im Weiteren sogar die Stelle, wo er das Tatwerkzeug entsorgt hatte.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und nach Durchführung von erkennungsdienstlichen Maßnahmen dem Haftrichter am Amtsgericht Ahrensburg vorgeführt. Dieser erließ am Nachmittag des gestrigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls und wegen des Haftgrundes der Fluchtgefahr, da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Er Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt Lübeck verbracht.

Erkenntnisse zu möglichem Stehlgut liegen noch nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Ahrensburg geführt.

