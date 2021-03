Polizei Gütersloh

POL-GT: Garagenbrand in Batenhorst

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Samstagnachmittag (27.02., 15.20 Uhr) kam es an der Straße Auf der Galgenheide zu dem Brand einer Garage. Beim Eintreffen der verständigten Polizei- und Feuerwehrkräfte war der Brand bereits in voller Ausdehnung, konnte aber durch den Löschzug schnell kontrolliert werden. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zur Brandentstehung durch einen in der Garage betriebenen Werkstattofen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10 000 Euro.

