Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tödlicher Verkehrsunfall

Northeim (ots)

37154 Edesheim, Bundesstraße 3; Freitag, 29.01.2021, 17:15 Uhr

Edesheim (dol) - Am Freitagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 3, zwischen Hohnstedt und Edesheim, zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem die Mitfahrerin tödlich verletzt worden ist.

Eine 46-Jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw, besetzt mit einer 19-Jährigen Mitfahrerin auf der Rückbank, die Bundesstraße 3, aus Edesheim kommend in Richtung Hohnstedt. Aus ungeklärter Ursache geriet die Fahrzeugführerin in den rechtsseitigen Böschungsraum und kollidierte hier frontal mit einem massiven Straßenbaum. Die Fahrzeugführerin kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die 19-Jährige Mitfahrerin wurde am Unfallort notärztlich versorgt und reanimationspflichtig dem Northeimer Krankenhaus zugeführt, wo diese kurze Zeit später verstarb.

Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Bundesstraße 3 beidseits für mehrere Stunden voll gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an, ein Sachverständiger wurde zudem zur genauen Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell