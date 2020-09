Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Einbruch auf Vereinsgelände

Worms (ots)

Wie gestern Nachmittag festgestellt wird, sind unbekannte Täter in eine Garage auf dem Sportgelände der TSG Heppenheim e. V. eingebrochen. In der Zeit seit Samstagnacht reißen Unbekannte zunächst einen an der Fassade über dem Garagentor angebrachten Strahler gewaltsam ab und beschädigen diesen. Nachdem der Versuch dann scheitert, das Gargentor aufzuhebeln, gelingt es die Seitentür der Garage aufzubrechen. Ein Großteil der hier untergestellten Gegenstände wird ins Freie geräumt. Ob etwas fehlt, kann bislang nicht festgestellt werden.

