Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Unfälle verursacht durch Wildwechsel

Uslar (ots)

Uslar/Bodenfelde (eng.). Am 29.01.2021 kam es zu zwei Verkehrsunfällen, verursacht durch Wildwechsel. Gegen 01.50 Uhr befuhr eine 24 -jährige Wahmbeckerin mit ihrem PKW die K 447 von Bodenfelde nach Wahmbeck. Dabei kollidierte sie mit einem auf die Fahrbahn laufenden Hasen. Das Tier verendete vor Ort. Am PKW entstand ein Sachschaden von geschätzt 500 Eruo. Gegen 17.55 Uhr befuhr ein 41-jähriger Uslarer mit seinem Fahrzeug die K 443, Ortsausgang Ahlbershausen Richtung Schoningen, als ein Reh die Fahrbahn kreuzt. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen Tier und Fahrzeug. Das Tier flüchtet vom Unfallort. Am PKW entsteht ein geschätzter Schaden von 500 Euro.

