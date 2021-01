Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall ( kal )

Einbeck (ots)

Am Freitag, dem 29.01.2021, kam es um 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Reinserturm und Odagsen. Aufgrund eines geplatzten Reifens kam ein 26-jähriger Pkw Fahrer aus Moringen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Durch den Anprall wurde der Baum auf die Straße gedrückt und musste durch die Straßenmeisterei beseitigt werden. Der Pkw Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

