Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnhausbrand

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 14:30 Uhr brannte es in einem Wohnhaus auf der Parkinsel. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein elektrisches Gerät die Ursache für den Brand gewesen sein. An dem Haus entstand ein Schaden in Höhe von ca. 40.000,-EUR. Das Haus ist derzeit noch nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

