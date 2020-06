Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 20.06.2020 kam es gegen 16:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ludwigstraße. Ersten Ermittlungen zufolge war ein vierjähriges Kind zwischen einem geparkten Auto und einer Werbetafel auf die Fahrbahn gelaufen. Der 30-jährige Mannheimer, der mit seinem Auto in der Ludwigstraße in Richtung Ludwigplatz fuhr, leitete eine Vollbremsung ein und versuchte nach links auszuweichen. Den Zusammenstoß mit dem Kind konnte er jedoch nicht mehr verhindern. Das Kind wurde nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise nur leicht verletzt. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell