Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Drogeneinfluss Pkw geführt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Salzwiese, Mittwoch, 27.01.21, 09.15 Uhr

Bad Gandersheim (schw) - Am Mittwoch, 27.01.21, gegen 09.15 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Gandersheim einen 43-jährigen Bad Gandersheimer mit seinem Pkw VW Passat in Bad Gandersheim, in der Salzwiese. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 43-jährigen drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein daraufhin durchgeführter Drogenurintest bestätigte die Feststellungen. Dem Bad Gandersheimer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und es wurde die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell