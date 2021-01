Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichen entwendet

Einbeck (ots)

Kreiensen-Billerbeck (pap) In der Einbecker Ortschaft Billerbeck wurde am Donnerstag, 28.01.2021, zwischen 09.00 und 11.30 uhr ein Kennzeichen von einem Pkw entwendet. Die 47-jährige Anzeigeerstatterin hatte einen Leihwagen neben einer Scheune beim Billerbecker Vereinsheim in der Hauptstraße abgestellt. Nach einer Einkaufsfahrt fiel ihr dann auf, dass das hintere Kennzeichen HH-OU 8555 fehlte. Da die Frau ausschließen konnte, dass das Kennzeichen verloren ging, ist von einem Diebstahl auszugehen. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen diesbezüglich gemacht haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation Kreiensen, Tel. 05563-999130, in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell