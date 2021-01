Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fußgängerin übersehen und angefahren

Northeim (ots)

Northeim, Göttinger Straße/Einmündung Friedrichstraße, Freitag, 29.01.21, 06.45 Uhr

NORTHEIM (köh) - Heute Morgen ereignete sich in der Göttinger Straße im Bereich der Einmündung zur Friedrichstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde.

Eine 57-jährige Autofahrerin aus Northeim befuhr mit ihrem Pkw Audi die Friedrichstraße und bog nach links in die Göttinger Straße ein. Dabei übersah sie eine Fußgängerin, die gerade die Fußgängerfurt in Richtung Sedanstraße überquerte. Die 35-jährige Northeimerin wurde bei der Kollision mit dem Audi leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Northeimer Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell