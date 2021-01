Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einfache Körperverletzung ( kal )

Einbeck (ots)

Zu einer einfachen Körperverletzung kam es am Freitag, dem 29.01.2021, gegen 15:20 Uhr, in Dassel. Demnach schubste der 29-jährige Noch-Ehemann seine 25-jährige Frau während eines Trennungsgespräches und verletzte sie am Daumen. Die Verletzung am Daumen musste im Krankenhaus behandelt werden. Dem 29-Jährigen wurde eine Wegweisung für die Wohnung ausgesprochen sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bekanntgegeben.

