Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneut Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Uslar (ots)

Uslar (eng.) Am Samstag, 30.01.2021, kam es in den frühen Morgenstunden zu Verstößen gegen die Corona-Verordnung. Um 02.45 Uhr stellten die Beamten nach gemeldetem Lärm aus einer Wohnung in der Gerhart-Hauptmann-Straße fest, dass sich hier drei Personen aus jeweils unterschiedlichen Hausständen zu einer kleinen Geburtstagsfeier zusammengefunden hatten. Die Feier wurde aufgelöst. Gegen die drei Betroffenen wurden Verfahren eingeleitet. Um 04.15 Uhr wurden die Beamten erneut gerufen. Diesmal in den Bereich der Kantstraße, auf den Spielplatz der dortigen Grundschule. Hier wurden erneut drei Personen aus unterschiedlichen Haushalten beim Feiern angetroffen. Zwei Personen waren bereits beim vorherigen Einsatz in der Gerhart-Hauptmann-Straße dabei gewesen. Auch hier wurde die Feier aufgelöst und es wurden neue Verfahren gegen die Betroffenen eingeleitet.

