Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Messingweg

Einbruch in Autohandel - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit dem Einbruch in eine Autohaus sucht die Polizei im Kreis Coesfeld nach Zeugen. Im Zeitraum von Mittwoch (15.7.) 18.30 Uhr bis Donnerstag 11 Uhr drangen Unbekannte durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Räumlichkeiten eines Autohandels ein. Das Innere wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Zum Diebesgut konnte angegeben werden, dass ein Laptop und mehrere Fahrzeugschlüssel gestohlen wurden. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930.

