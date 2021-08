Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtiger nach Brandserie in Haft

Stuttgart-Dürrlewang (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (31.08.2021) einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, im Juli und August mehrere Mülltonnen in Brand gesteckt zu haben. Der 21-jährige Mann soll zuerst am 17.07.2021 (siehe auch https://t1p.de/02vi) sowie am Folgetag durch diverse Brandlegungen im Bereich Stuttgart-Dürrlewang einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro verursacht haben. Nachdem es in der Nacht zum 22.08.2021 erneut zu zwei Brandlegungen gekommen war, konnten alarmierte Beamte den 21-Jährigen gegen 03.15 Uhr im Rahmen der Fahndung in der Nähe des Tatorts antreffen und vorläufig festnehmen. Die Polizisten sicherten umfangreiches Beweismaterial und setzten ihn vorerst auf freien Fuß. Nach der Auswertung erhärtete sich der Verdacht, woraufhin die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragte. Am Dienstagmorgen (31.08.2021) nahmen die Beamten den jungen Mann, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, in seiner Wohnung fest und führten ihn einem Haftrichter vor, der den bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell