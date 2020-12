POL-PDKO: Versuchter Taschendiebstahl

Polizeidirektion Koblenz

In der Hauptstraße in Bendorf kam es am Freitag in der Mittagszeit zu einem versuchten Taschendiebstahl. Während eine Frau sich die Auslage eines Geschäftes ansah versuchte ein junges Pärchen im Alter von ca. 25 Jahren dieser Sachen aus ihrem Rucksack zu entwenden. Die Tat wurde durch einen Zeugen beobachtet, durch den die Täter dann auch vermutlich bei ihrer Tat gestört wurden und sich zügig entfernten. Als der Zeuge die Geschädigte auf das Gesehene ansprach waren zwar bereits alle Verschlüsse an ihrem Rucksack geöffnet, entwendet war jedoch noch nichts. Die Täterin beschreibt der Zeuge als Frau mit Kopftuch und einer Größe von ca. 165 cm. Der Täter habe dunkle Haare gehabt und wäre ca. 175 cm groß gewesen.

Die Geschädigte sowie mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf zu melden.

