Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - Fahrzeuge krachen frontal ineinander

AndernachAndernach (ots)

Am 04.12.2020 gegen 07:00 Uhr kam es auf dem Teilstück L117 zur B256 in Höhe der Firma LTS zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Aus bislang noch abschließend ungeklärten Gründen kam ein 77 jähriger Verkehrsteilnehmer, welcher aus Richtung Andernach- Miesenheim kam, auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einer 36 jährigen Frau aus der VGV Pellenz. Beide Fahrzeuge wurden hierdurch vollkommen zerstört. Die beiden Unfallbeteiligten mussten schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die Straße musste für einen längeren Zeitraum voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach zu melden.

