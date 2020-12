Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl von Fahrzeugzubehör am Anhänger

BrodenbachBrodenbach (ots)

Am Abend bzw. in der Nacht zum 03.12.2020 wurde in Brodenbach, Wendeplatz Am Moselhang an einem dort abgestellten Anhänger Zubehörteile entwendet. Hinweise an Polizeiwache Brodenbach

