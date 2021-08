Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unklarer Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Montag (30.08.2021) auf der Kurt-Schumacher-Straße, bei dem unklar ist, für welchen der Fahrer die Ampel Grün zeigte. Der 52-jährige Lenker eines Jeep war gegen 12.00 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße von der Bundesstraße 27 kommend in Richtung Plieninger Straße unterwegs. Der 82-jährige Mercedes-Fahrer fuhr zeitgleich aus der Epplestraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße, um in diese nach links abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von zirka 500 Euro entstand. Beide Fahrer geben an, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein. Zeugen werden gebeten, sich bei den Kolleginnen und Kollegen des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

