POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Einbrecher kommt nicht weit

Ohne Beute zog ein Unbekannter in den vergangenen Tagen nach einem Einbruch in Laubach wieder von dannen.

Ulm (ots)

Am Donnerstag kurz vor 21 Uhr entdeckte ein Zeuge die Spuren des Einbruchs an der Bude beim Schorrenweg. Ein Unbekannter hatte versucht die Eingangstür mit Gewalt zu öffnen. Es gelang ihm nicht und er ging zu einer anderen Tür. Diesen Eingang brach er auf. Es war die Tür zur Toilette. Ohne Beute gemacht zu haben flüchtete der Einbrecher. Wann die Tat genau passiert ist, weiß die Polizei noch nicht. Sie hat die Spuren an dem Tatort gesichert. So erhalten die Ermittler vom Polizeiposten Ochsenhausen (07352/202050) erste Hinweise auf den Unbekannten.

Buden und Vereinsheime sind nach polizeilichen Erfahrungen häufig Ziele von Einbrechern. Die Polizei warnt davor, über Nacht oder freie Tage Geld in Geschäftsräumen zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen. Speziell für Gewerbetreibende gibt es die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" Tipps und Verhaltensweise. Die Broschüre ist bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und auf der Internetseite www.polizei-beratung.de erhältlich.

