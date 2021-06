Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Radfahrer übersah Autofahrerin und erlitt schwere Verletzungen

Am Sonntagmittag, gegen 12.30 Uhr, fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Auto auf der K7379 von Dietingen in Richtung Pappelau. Der 72-jährige Rennradfahrer war südlich an Markbronn auf dem Gemeindeverbindungsweg vorbei gefahren. Auf freier Strecke bog er nach links in die Kreisstraße ein, um ebenfalls in Richtung Pappelau zu radeln. Dabei missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden Autofahrerin und wurde auf der rechten Spur vom Auto erfasst. Die Autofahrerin konnte trotz Vollbremsung und Ausweichbewegung den Zusammenprall nicht verhindern. Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. An Auto und Fahrrad entstand ein Sachschaden von je 5.000EUR. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter beauftragt. Die Kreisstraße war bis 16.30 Uhr gesperrt. Zur Betreuung der Autofahrerin und von Ersthelfern war ein Notfallseelsorger vor Ort. Die Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst aus Laupheim geführt.

