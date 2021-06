Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit Messer bedroht - Mit einem Messer wurde in der Nacht auf Donnerstag ein 17-Jähriger auf der Ulmer Donauwiese bedroht.

Ulm (ots)

Gegen 01:15 Uhr befand sich der Jugendliche auf der Ulmer Donauwiese. Dort beobachtete er, wie ein Mädchen von einem unbekannten Jungen bedrängt wurde. In der Folge wurde dieser Junge von einer etwa achtköpfigen Männergruppe angegangen. Der 17-Jährige mischte sich ein. Aus der Gruppe heraus wurde er von einem Unbekannten am Hals gepackt. Weiterhin zückte der Aggressor ein Messer und hielt es in Richtung des Jugendlichen. Der Mann war ca. 20-25 Jahre alt und trug einen dunklen Vollbart. Er war bekleidet mit einem grauen Hoodie, einer grauen Jeans und weißen Nike Schuhen. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm den Sachverhalt auf. Hinweise zu dem Unbekannten werden unter Tel. 0731/188-3312 erbeten.

+++++++++++++++++++ (1052797) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell