Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren/Asch - Motorradfahrer schwer verletzt - Schwere Verletzungen zog sich ein 19-Jähriger bei einem Unfall am Mittwochabend zu.

Ulm (ots)

Gegen 19:10 Uhr befuhr der junge Mann die Kreisstraße 7406 von Asch kommend in Richtung Bermaringen. Die scharfe Rechtskurve am Ende einer abschüssigen Strecke fuhr er falsch an und verbremste sich. Dadurch geriet er mit seiner Honda auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem entgegen kommenden Pkw eines 34-Jährigen. Der Biker wurde schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. An der Honda und dem entgegen kommenden VW entstand Sachschaden von insgesamt etwa 13.000 Euro. Der Verkehrsdienst Mühlhausen nahm den Unfall auf. Die Kreisstraße war zur Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

