POL-UL: (HDH) Großkuchen - Wenn ein Streit mal etwas lauter wird

Ulm (ots)

Dann kommt um 01.30 Uhr die Polizei. Dabei stellten die Beamten am Donnerstagmorgen in der Alois-Seibold-Straße ein Pärchen fest. Bei der Kontrolle wurde klar, dass der aus der Leipheimer Umgebung stammende Mann zu viel Alkohol genossen hatte, bevor er nach Heidenheim gefahren war. Ein entsprechender Test ergab einen Wert um zwei Promille. In diesem Zustand war die partnerschaftliche Aussprache auf offener Straße etwas zu laut geworden. Nach der Blutentnahme im Klinkum Heidenheim wurde er entlassen.

Gegen 03.55 Uhr tauchte er erneut in der Alois-Seibold-Straße auf und klopfte massiv an die Türe seiner Partnerin. Erneut fuhr die Polizei an und konnte den 52-jährigen schlafend auf dem Gehweg antreffen. Er wurde in Gewahrsam genommen und durfte seinen Alkoholpegel in der Zelle senken.

