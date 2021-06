Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer schlägt Fußgänger - Zuerst angefahren und dann geschlagen wurde ein 41-jähriger Fußgänger am späten Mittwochabend am Ulmer Eselsberg.

Gegen 22:45 Uhr lief der Mann auf einem Fußweg parallel des Hermann-Stehr-Wegs in Richtung Ernst-Wichert-Weg. Dort kam ihm ein Radler entgegen. Wohl aus Unachtsamkeit streifte der Radfahrer den Fußgänger und beide kamen dadurch zu Fall. Entgegen einer Entschuldigung wartete der Radfahrer jedoch mit einer gänzlich anderen Reaktion auf. Er ging auf den 41-Jährigen los und schlug ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Der Mann erlitt dabei blutende Verletzungen im Gesicht. Er kam mit Verdacht auf eine Fraktur in ein Krankenhaus. Der unbekannte Schläger flüchtete auf seinem Rad in Richtung Weinbergweg. Zu ihm ist nur bekannt, dass er etwa 180cm groß war und mit ausländischem Akzent sprach. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Sachverhalt auf. Hinweise zu dem Radfahrer werden unter Tel. 0731/188-3812 erbeten.

