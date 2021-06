Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Streifenwagen mit Flasche beworfen - Mit einer Flasche hat in der Nacht auf Donnerstag ein 21-Jähriger in Ulm auf zwei Streifenwagen geworfen.

Ulm (ots)

Gegen 02:30 Uhr waren mehrere Streifenbesatzungen des Polizeireviers Ulm-Mitte auf der Ulmer Donauwiese im Einsatz um Streitigkeiten zu schlichten. Auf Höhe der Fischergasse befand sich zu diesem Zeitpunkt eine größere Personengruppe alkoholisierter und aggressiver Jugendlicher. Aus dieser heraus wurden die Polizisten beleidigt. Zur selben Zeit befanden sich auch mehrere Personen auf der Stadtmauer. Von dort warf eine zunächst unbekannte Person eine Flasche auf die auf der Donauwiese fahrenden Streifenwagen. Die Flasche verfehlte ihr Ziel um etwa 2 Meter. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung des Flaschenwerfers auf, der in einer Gruppe in Richtung Fischerviertel flüchtete. Unabhängige Zeugen konnten den Mann beschreiben, der mit seiner Tat geprahlt hatte. Auf Grund seiner auffälligen Beschreibung wurde der 21-Jährige dann im Rahmen der Fahndung in der Fischergasse festgestellt. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm den Sachverhalt auf.

+++++++++++++++++++ (1052806) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell