Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer zerstört Gartenlaube, erschwerter Zugang zum Brandobjekt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bremerhaven (ots)

Der Integrierten Feuer- und Rettungsleitstelle wurde gegen 05:25 Uhr eine brennende Gartenlaube in der Straße Weg 15 gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen auf der Parzelle die Gartenlaube und zwei Nebenbauten bereits in Vollbrand. Erschwert wurde die Brandbekämpfung durch die schlechte Erreichbarkeit der Einsatzstelle. Um zum Objekt vorzudringen, musste eine Entfernung von gut 500 Metern mit Schläuchen überbrückt werden. Inklusive der Aufräumarbeiten war der Einsatz gegen 10:30 Uhr beendet. Über die Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. An dem Einsatz waren 21 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und 8 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bremerhaven-Lehe beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell