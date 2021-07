Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Einsätze durch Stromausfall

Bremerhaven (ots)

Durch einen am 11.07.2021 über zwei Stunden anhaltenden Stromausfall im Stadtgebiet Bremerhaven liefen eine Vielzahl an Anrufen in der integrierten-Regionalleitstelle-Unterweser-Elbe ein.

In dieser Zeit wurde die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung im Stadtteil Lehe alarmiert. Ursache der Rauchentwicklung war ein Notstromaggregat, dass aufgrund des Stromausfalls angelaufen war und die Rauchentwicklung verursacht hatte.

Weiterhin sind im Stadtteil Lehe insgesamt drei Aufzüge steckengeblieben. In zwei Aufzügen befand sich beim Eintreffen der Feuerwehr noch je eine Person. Diese Personen konnten unverletzt aus dem Aufzug befreit werden.

