Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gemeldeter CO-Alarm

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde gegen Mittag zu einer CO-Gasausströmung in die Bürgermeister-Smidt-Straße gerufen. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle berichtete die Bewohnerin, dass der CO-Warner in der Wohnung einen erhöhten Messwert angezeigt habe. Die Feuerwehr führte Messungen unter Atemschutz durch, konnte aber keine erhöhten Werte feststellen. Durch die Polizei Bremerhaven wurde vorsorglich die Straße für den Verkehr gesperrt. Die Einsatzstelle wurde den ebenfalls alarmierten Energieversorger und Schornsteinfegermeister übergeben. Eine Gefahr für die Bewohner des Hauses bestand nicht.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell