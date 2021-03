Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Wohnungseinbruch/ Fahrzeug beschädigt

Altena (ots)

Unbekannte versuchten am Samstag, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Lennestraße einzubrechen. Kurz vor 19.30 Uhr machten sie sich an der Wohnungstür zu schaffen. Sie ließen offenbar von ihrem Vorhaben ab als sie bemerkten, dass jemand in der Wohnung war.

In der Nacht zum Samstag wurde an der Mühlenrahmeder Straße ein Fahrzeug beschädigt. Unbekannte rissen die Scheibenwischanlage der Frontscheibe teilweise und die Scheibenwischanlage der Heckscheibe komplett aus der Verankerung und nahmen sie mit.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

