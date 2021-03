Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radkappen und Mountainbike gestohlen

Hemer (ots)

Einem Hemeraner wurden in der Nacht zum Sonntag die Radkappen gestohlen. Sein grauer Daimler-Chrysler C180 parkte an der Märkischen Straße.

Unbekannte haben am Donnerstag oder in der folgenden Nacht ein Fahrrad aus einem Gemeinschaftskeller eines Hauses an der Kantstraße gestohlen. Das auffällig blau und gelb lackierte Bulls Mountainbike hatte unverschlossen unter der Kellertreppe gestanden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell