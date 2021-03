Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Frau bewirft Opfer mit geklautem Kaffee

Kierspe (ots)

Ein 19-jähriger Kiersper erledigte Samstagabend einen Einkauf an der Kölner Straße. Als er seine Waren in den Kofferraum lud, sprach ihn eine sichtlich verwirrte Frau von der Seite an und bat um Lebensmittel. Noch im Gespräch griff sie sich ein Paket Kaffee und ging davon. Der Mann lief hinterher und forderte seinen Kaffee zurück. Die aggressive Frau bewarf ihn mit dem Paket und bedrohte ihn mit dem Tod. Das Opfer wurde zwar getroffen, blieb jedoch unverletzt. Zeugen bekamen den Vorfall mit und riefen die Polizei. Die Beamten hatten aufgrund der Beschreibung gleich einen Verdacht, um wen es sich handeln könnte. Die 37-jährige Frau war bereits kurz zuvor als Randalierern aufgefallen. Sie hatte Gegenstände aus dem Fenster ihrer Wohnung am Nocken geworfen. Dort trafen die Polizisten nicht nur die Dame an, sondern auch Anwohner, die angaben, erst Minuten zuvor von der Frau bepöbelt worden zu sein. Die Beamten nahmen die stark alkoholisierte Frau in Gewahrsam und zeigten sie wegen Bedrohung, Körperverletzung und Diebstahls an.

