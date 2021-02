Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Farbschmiererei- Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen kam es am Offenburger Impfzentrum zu Beschädigungen durch Farbschmierereien. Das an der Platanenallee gelegene Gebäude wurde im oben benannten Zeitraum mit Farbe beschmutzt, sodass ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstand. Personen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 212820 bei der Polizei zu melden. /rv

