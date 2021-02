Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Leitplanke beschädigt

Bühl (ots)

Am Donnerstag gegen 13:40 Uhr kam es in Vimbuch auf der L85 in Richtung A5 zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Renault-Fahrer kam wahrscheinlich aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Diese wurde hierbei auf einer Länge von 30 Metern beschädigt. An der Leitplanke sowie am Renault entstand ein Sachschaden von jeweils circa 5.000 Euro. /bp

