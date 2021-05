Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Ungewollte Schaumparty am Marktplatz

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Helmstedt (ots)

30.05.2021, 15:35 Uhr. Helmstedt,Marktplatz. Anforderung durch den Betriebshof der Stadt Helmstedt. Es kam zu einer ungewollten Schaumparty am Brunnen auf dem Marktplatz in Helmstedt. Offenbar wurde eine größere Menge Waschmittel in den Brunnen gekippt, so dass dieser massiv schäumte. Zudem sorgte der Schaum den Brunnen herum für eine hohe Rutschgefahr. Es wurde ein Löschfahrzeug eingesetzt um den Brunnen sowie die umliegende Fläche zu reinigen. Im Einsatz waren vier Kameraden der Ortsfeuerwehr Helmstedt für rund 30 Minuten.

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell