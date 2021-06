Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Garagenbrand in Bremerhaven-Leherheide

Bremerhaven (ots)

Um 21:20 Uhr rückte die Feuerwehr Bremerhaven zu einem Garagenbrand im Mecklenburger Weg im Stadtteil Leherheide aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle brannte die Garage bereits in voller Ausdehnung. Außerdem war bereits das Zerbersten von Gasflaschen wahrnehmbar. Eine Person, die sich in der Nähe der Garage befand wurde von der Druckwelle umgerissen. Die Person wurde sofort rettungsdienstlich versorgt und in eine Bremerhavener Klinik transportiert. Die Feuerwehr leitete mit 2 Trupps unter Atemschutz die Brandbekämpfung ein. Die Polizei leitete die Ursachenermittlung ein.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell