Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Schwerer Verkehrsunfall in Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Heute Abend um 18 Uhr wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst in Bremerhaven zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. Im Kreuzungsbereich Carsten-Lücken-Straße und Poristraße kollidierten 2 PKW. In den stark deformierten Fahrzeugen waren insgesamt 3 Insassen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine Person noch im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die Person aus dem PKW und übergab diese an den Rettungsdienst. Die 3 verletzten Personen wurden in Bremerhavener Krankenhäuser transportiert. Durch das unangemessen nahe Passieren von unbeteiligten PKWs an der Einsatzstelle zu Beginn des Einsatzes wurden die Rettungskräfte stark in ihren Maßnahmen beeinträchtigt. Die Polizei hat die Ursachenermittlung eingeleitet.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell