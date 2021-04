Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Ludwigsburg (ots)

In der Güntterstraße in Marbach am Neckar versuchte ein bislang unbekannter Täter zwischen Montag 18:30 Uhr und Dienstag 07:30 Uhr an einem Wohn- und Geschäftshaus zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Als dies misslang, begab er sich zu einer Tür und hebelte diese gewaltsam auf. Im Haus öffnete er anschließend auf noch unbekannte Art und Weise die Tür zum Lagerraum eines Fachgeschäfts. Dort entwendete der Einbrecher vier Paar Schuhe im dreistelligen Wert und suchte das Weite. Zudem hinterließ der Unbekannte einen Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell