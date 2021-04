Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Ludwigsburg (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz wollte am Mittwochabend einen Rollerfahrer samt Sozius in der Kehlstraße in Vaihingen an der Enz kontrollieren, doch der Zweiradfahrer ergriff die Flucht. Die Beamten hatten dem Rollerlenker gegen 23.50 Uhr mehrfach mittels verschiedener Signale deutlich gemacht, dass er anhalten solle. Doch der Unbekannte flüchtete stattdessen auf den Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Hans-Krieg-Straße, fuhr dort über die Grünstreifen, die die Parkreihen voneinander abgrenzen, und machte sich auf der Stuttgarter Straße weiter in Richtung der Salzäckerstraße davon. Als die beiden in den Fußweg "Hexenpfädle" abbogen, mussten die Polizisten die Verfolgung abbrechen. Weitere Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis. Die Ermittlungen dauern an.

