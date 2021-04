Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Heimerdingen: Brandausbruch im Kinderzimmer fordert drei Leichtverletzte

Ludwigsburg (ots)

Der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Liebigstraße in Heimerdingen forderte am Mittwoch gegen 21:35 Uhr drei leicht verletzte Personen.

Dem bisherigen Ermittlungsstand nach brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in einem Kinderzimmer im Erdgeschoss aus und entzündete mehrere Einrichtungsgegenstände. Die Bewohner versuchten den Brand zunächst selbst zu löschen und zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Der Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, löschte die Flammen.

