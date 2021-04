Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht am Kimryplatz

Ludwigsburg (ots)

Etwa 4.000 Euro Schaden ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr am Kimryplatz in Kornwestheim. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten grauen VW Passat und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Tel. 07154 1313 0 beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

