Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kontrollen der Ausgangsbeschränkung im Kreis Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Ganz überwiegend mit Verständnis reagierten die Bürgerinnen und Bürger am Mittwochabend auf die polizeilichen Kontrollen der Ausgangsbeschränkung im Kreis Ludwigsburg. Die Polizeireviere überprüften ab 21:00 Uhr mit mobilen und stationären Kontrollen knapp 1.700 Personen und 1.400 Fahrzeuge. Dabei stellten die Einsatzkräfte 67 Verstöße fest. Die meisten Kontrollierten befanden sich auf dem Heimweg von der Arbeit und führten sogar Bescheinigungen ihrer Arbeitgeber mit. An einer Kontrollstelle in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg reagierte ein 50-jähriger Autofahrer aggressiv, da er sich durch die Anwesenheit eines Pressevertreters in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt fühlte und ihm Gewalt androhte. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Nötigung rechnen.

Die Kontrollmaßnahmen werden in den kommenden Tagen fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell