Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Friedrichsfeld - Restaurant an der Bülowstraße überfallen

Polizei sucht weitere Zeugen

Friedrichsfeld (ots)

Am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr betrat ein Unbekannter ein Restaurant an der Bülowstraße und bedrohte sechs anwesende Personen mit einer schwarzen Pistole und forderte: "Geld her".

Ein Mitarbeiter packte dem Unbekannten daraufhin Bargeld in eine Plastiktüte und übergab diese.

Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß über den Marktplatz in Richtung Poststraße.

Beschreibung des Unbekannten:

Ca. 180 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke (Adidas, mit roten Streifen), schwarze Hose, trug eine Brille und eine blaue OP-Maske und sprach mit polnischem oder russischem Akzent.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

