Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - 61-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Mittwoch, den 24.03.2021 um 15:23 Uhr ereignete sich in Neukirchen-Vluyn auf der Kreuzung Inneboltstraße / Lintforter Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit befuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Neukirchen-Vluyn mit seinem Motorrad die Inneboltstraße aus Richtung Gewerbegebiet kommend und beabsichtigte die Kreuzung mit der Lintforter Straße geradeaus in Fahrtrichtung Diesterwegstraße zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines ebenfalls 61-jährigen Mannes aus Neukirchen-Vluyn, der zuvor die Lintforter Straße aus Richtung Autobahn kommend, in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort befahren hatte und an der Kreuzung nach links auf die Inneboltstraße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Fall und wurde schwer verletzt. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mittels eines angeforderten Rettungshubschraubers einer Unfallklinik zugeführt. Der 61-jährige Autofahrer wurde lediglich leicht verletzt und konnte nach erfolgter Erstversorgung noch am Unfallort entlassen werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 2500,- Euro. Die Lintforter Straße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Autobahn ab dem Zubringer zur Niederrheinallee für den Verkehr gesperrt werden. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete zur Unterstützung der polizeilichen Unfallaufnahme die Hinzuziehung eines Sachverständigen an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell